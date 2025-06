le migliori scarpe da corsa in assoluto per chi ha i piedi piatti

Se hai i piedi piatti e cerchi le scarpe da corsa ideali, sei nel posto giusto. La scelta di un paio di calzature adeguate può fare la differenza tra una corsa confortevole e fastidiosi dolori. Secondo l'esperta Shital Sharma, i piedi piatti sono molto comuni e richiedono un supporto specifico. Scopri le migliori scarpe da corsa pensate per te, per correre senza pensieri e goderti ogni passo.

«La maggior parte delle persone ha i piedi piatti», spiega la dottoressa Shital Sharma, DPM, CEO e direttrice medica di LuxStep Concierge. In realtà, i piedi piatti possono essere più o meno gravi, tanto che potresti non sentire alcun dolore o addirittura non accorgerti di averli. I piedi piatti possono manifestarsi in diverse forme, da un arco basso fino a un arco completamente assente, spiega Bradley Schaeffer, podologo e chirurgo del piede presso Central Park SOLE di New York City.