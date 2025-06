Le creazioni di Graziella e Braccialini all’Expo Nazionale delle Eccellenze Italiane

Scopri l’eccellenza italiana attraverso le straordinarie creazioni di Graziella e Braccialini, protagoniste dell’Expo Nazionale delle Eccellenze Italiane a Firenze. Dal 12 al 24 giugno, Palazzo Medici Riccardi ospiterà una mostra che celebra il talento artigianale e la passione del nostro paese, mettendo in luce manufatti unici e innovativi. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte e nella creatività italiana, espressione di tradizione e modernità. Non mancate!

Arezzo, 6 giugno 2025 – di Firenze. Palazzo Medici Riccardi diventerà scenario di una mostra unica nel suo genere che, da giovedì 12 a martedì 24 giugno, riunirà cinquantasei manufatti realizzati da aziende e maestri artigiani selezionati in tutta la penisola per le loro capacità di esprimere creatività, innovazione, cura dei dettagli e passione tipici del made in Italy. L’Expo Nazionale rappresenterà il momento conclusivo del tour “Eccellenze Italiane” promosso da Mazda Italia insieme a Inghirami che, negli ultimi mesi, ha fatto tappa in sessantuno città di tutte le regioni con la volontà di coinvolgere le migliori realtà imprenditoriali di diversi settori a cui è stato richiesto di dar vita a un manufatto originale capace di simboleggiare i loro territori in una sintesi tra estetica, funzionalità, sostenibilità e avanguardia tecnologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le creazioni di Graziella e Braccialini all’Expo Nazionale delle Eccellenze Italiane

