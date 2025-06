Le confessioni di Vasile Frumuzache e l’ombra del serial killer verifiche su casi di donne scomparse

L'ombra di un possibile serial killer si distende sulla tranquilla Monsummano Terme, scuotendo le certezze degli inquirenti. Vasile Frumuzache, 32 anni, ha confessato due omicidi in meno di ventiquattro ore, ma le domande rimangono aperte: potrebbe essere collegato a altre sparizioni e femminicidi? La Procura di Prato è ora impegnata a verificare ogni dettaglio, cercando di svelare una verità inquietante che potrebbe cambiare tutto.

Due donne uccise, due confessioni in meno di ventiquattro ore. Impossibile per gli inquirenti non cercare di capire se è possibile che Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino romeno residente a Monsummano Terme (Pistoia), che ha confessato i femminicidi di Maria Denisa Ada Paun e Ana Maria Andrei, possa aver ucciso altre donne ed essere un serial killer. È questa l’ipotesi al vaglio della Procura di Prato che, dopo le ammissioni dell’uomo, ha deciso di estendere gli accertamenti alle città dove Frumuzache ha vissuto in passato, compresa la Sicilia, dove aveva abitato da ragazzo con la madre, arrivato a 14 anni in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le confessioni di Vasile Frumuzache e l’ombra del serial killer, “verifiche su casi di donne scomparse”

