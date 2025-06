Le celebrazioni per i 70 anni Conferenza di Messina e Taormina

Prepariamoci a rivivere un pezzo di storia durante le celebrazioni per i 70 anni dalla Conferenza di Messina e Taormina, un evento che unirà cultura, politica e tradizione dal 18 al 20 giugno 2025. Presentato oggi a Palazzo d’Orléans, il programma promette momenti di grande coinvolgimento nell’ambito del Festival Taobuk. Un’occasione unica per scoprire come il passato possa illuminare il nostro presente e plasmare il futuro della Sicilia.

(Adnkronos) – È stato presentato oggi a Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, il programma ufficiale delle Celebrazioni per i 70 anni dalla Conferenza di Messina e Taormina che si terranno dal 18 al 20 giugno 2025, nell'ambito del Festival Taobuk – Taormina International Book Festival. A settant'anni dalla storica Conferenza del 1955,

