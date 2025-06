LE CAMPIONESSE OLIMPICHE LO RIFANNO! Errani Paolini demoliscono Andreeva Shnaider e sono in finale al Roland Garros

Sara Errani e Jasmine Paolini lo hanno rifatto ancora! Per il secondo anno consecutivo sono in finale al Roland Garros, centrando questo straordinario risultato dopo una semifinali semplicemente perfetta. L a coppia azzurra ha demolito quella russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, imponendosi con il punteggio di 6-0 6-1 i n un’ora e un minuto di gioco. Una prestazione incredibile da parte delle campionesse olimpiche, in quello che era proprio un remake della finale dell’anno scorso alle Olimpiadi di Parigi. Non c’è stata davvero partita, con le due azzurre che non hanno concesso nemmeno una palla break alle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LE CAMPIONESSE OLIMPICHE LO RIFANNO! Errani/Paolini demoliscono Andreeva/Shnaider e sono in finale al Roland Garros

