le lascia spesso impreparati ad affrontare le esigenze delle famiglie. È giunto il momento di ripensare e innovare, per garantire un supporto reale a genitori e studenti durante questa fase di transizione. Solo così potremo trasformare le vacanze in un’occasione di crescita e serenità per tutti.

Per molti studenti lombardi quella di oggi sarà l’ultima campanella dell’anno scolastico. L’ultima giornata da trascorrere tra i banchi prima dell’inizio delle vacanze estive. Per i genitori, invece, inizia un lungo periodo da funamboli alla ricerca di incastri e soluzioni per la gestione dei figli. Perché la scuola chiude ma i genitori continuano a lavorare. Sia ben chiaro, la “colpa” non è degli insegnanti o della scuola ma di un sistema che non tiene conto della realtà in cui vivono le famiglie, costrette a sovraccaricare di impegni e responsabilità i nonni (quando si ha la fortuna di averli vicini, in forma e disponibili) oppure a cercare e pagare centri estivi (per uno o più figli), provando a diversificare la vita di tutti giorni per far godere alla prole qualche vago scampolo di vera vacanza anche se si resta in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le buone vacanze

