Le ambulanze arrivano nei luoghi di vacanza ecco la mappa della Asl

Preparati a vivere un’estate più sicura: dal primo luglio 2025, le ambulanze e le postazioni di soccorso arrivano nei luoghi di vacanza della provincia di Chieti. Grazie a un importante accordo tra la ASL e i sindaci locali, la mappa del servizio di guardia turistica garantisce interventi rapidi e efficaci per ogni emergenza. La sicurezza dei visitatori è ora una priorità assoluta, perché ogni vacanza dovrebbe essere indimenticabile… in positivo.

Dal primo luglio 2025 saranno attive le postazioni di soccorso nei luoghi di vacanza della provincia di Chieti. La mappa del servizio di guardia turistica per l’estate 2025 è frutto di un accordo tra il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri, i sindaci di Fossacesia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Le ambulanze arrivano nei luoghi di vacanza, ecco la mappa della Asl

