Le 9 domande cruciali a cui Beauty in Black 2 dovrà rispondere

Dal destino di Rain in ospedale alla relazione tra Mallory e Calvin, ci sono molte domande senza risposta e trame irrisolte nella prima stagione di Beauty in Black che la seconda stagione dovrà riprendere. La prima stagione di Beauty in Black si è conclusa con l’episodio più emozionante e ricco di azione mai visto finora. Si è aperto con una sparatoria in un rifugio sicuro e si è concluso con una brutale rissa in un parcheggio. Kimmie e Angel sono in fuga, l’impero dei prodotti per la cura dei capelli di Mallory è nei guai con la legge e Rain è in ospedale, ancora convalescente dopo le complicazioni dell’intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it