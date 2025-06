lazza il live a sorpresa vista duomo aspettando san siro

Lazza sorprende i fan con un’intima live session dal fascino unico, in un luogo da sogno: una terrazza che regala uno sguardo mozzafiato sul Duomo di Milano. In attesa del grande evento a San Siro, il rapper mette in mostra tutta la sua maturità musicale con le anteprime di LOCURA JAM + OPERA, anticipando un’estate ricca di emozioni e novità. Una performance che segna un nuovo capitolo della sua carriera.

(askanews) – Per presentare in anteprima LOCURA JAM + OPERA, le due nuove versioni dell'album multiplatino in uscita venerdì 6 giugno, Lazza si è esibito in una live session sorprendente con i suoi musicisti in una location d'eccezione: una terrazza che affaccia sul Duomo di Milano, sotto la Madonnina. Un assaggio live del nuovo progetto, dove la musica suonata fa da protagonista e in attesa del live di San Siro. Sempre più maturo e musicalmente innovativo, Lazza segna la strada e porta avanti la sua unicità.