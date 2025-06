Lazio Pride 2025 raddoppia | a Ostia il 12 luglio con l’omaggio a Pasolini e a Rieti il 13 settembre

Il Lazio Pride 2025 si prepara a raddoppiare, portando la sua energia vibrante e il suo messaggio di inclusione nelle città di Ostia e Rieti. Due appuntamenti imperdibili che celebrano l’orgoglio e la diversità, con un omaggio speciale a Pasolini. Mentre l’attesa per il Roma Pride del 14 giugno cresce, il Lazio si conferma protagonista della battaglia per i diritti e l’uguaglianza. Continua a leggere e scopri come partecipare a queste straordinarie occasioni di libertà.

È stata annunciata la data del Lazio Pride 2025 che quest'anno prevede due appuntamenti: il primo a Ostia il 12 luglio e il secondo a Rieti il 13 settembre. Nel frattempo manca sempre meno al Roma Pride, previsto sabato 14 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Lazio Pride torna a Rieti dopo 4 anni: appuntamento il 13 settembre Partecipa alla discussione

Il Lazio Pride torna a Rieti dopo 4 anni il 13 settembre - RIETI - La città di Rieti ospiterà il Lazio Pride, che torna dopo 4 anni, il 13 settembre. «In una provincia dove l'isolamento e ...

Il Lazio Pride torna a Rieti dopo quattro anni! - "Il mese del pride si apre con un annuncio importante per la comunità LGBTQI+. Il Lazio Pride torna a invadere le strade della nostra regione con due importanti appuntamenti, Ostia il 12 luglio e Riet ...

