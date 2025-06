Lazio Isaksen riaccoglie Sarri | "Non vedo l'ora di rivederlo"

Lazio-Isaksen riaccoglie Sarri: un entusiasmo contagioso. "Non vedo l’ora di rivederlo", dice l’ala danese, felice del ritorno del tecnico sulla panchina biancoceleste. Dal ritiro della Danimarca, Isaksen ha espresso tutta la sua gioia e aspettativa per questa nuova avventura. La squadra si prepara a un capitolo emozionante, e i tifosi già sognano grandi successi sotto la guida di Sarri.

Dal ritiro della Danimarca, Isasken ha espresso la sua felicità per il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio. L`ala biancoceleste ha parlato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

