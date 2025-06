Lazio cedere Mandas per fare mercarto | ecco lo scenario

Lazio pronta a fare mosse strategiche sul mercato: Christos Mandas, il promettente portiere greco classe 2001, potrebbe diventare il protagonista di questa sessione di trasferimenti. Con le sue prestazioni nella seconda parte della stagione, ha superato Provedel, attirando l’attenzione dei dirigenti biancocelesti. È il momento di scoprire se questa cessione rappresenterà la chiave per rinforzare ulteriormente la squadra e spiccare il volo verso nuovi traguardi.

Christos Mandas può diventare la chiave del mercato della Lazio. Il portiere greco, classe 2001, ha spodestato Provedel nella seconda parte di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

