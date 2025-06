L' azienda nacque oltre 60 anni fa | il marchio si rinnova fra innovazione e tradizione

l'essenza che ha reso il marchio riconoscibile nel tempo. Con oltre sei decenni di storia, il gruppo Angelini si distingue per un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, riflesso del suo rinnovato logo. Questo cambiamento mira a rafforzare la presenza sul mercato, comunicando efficacemente la crescita e i valori radicati, senza mai perdere di vista le radici che hanno costruito il suo successo.

Il gruppo Angelini, la cui sede principale è a Forlimpopoli, ha recentemente implementato un leggero restyling al proprio logo. L'obiettivo è quello di "comunicare al meglio la propria immagine, alla luce del consistente sviluppo degli ultimi anni, senza comunque dimenticare il proprio passato e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'azienda nacque oltre 60 anni fa: il marchio si rinnova fra innovazione e tradizione

