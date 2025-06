L’avventurosa storia del primo bistrot gastronomico dedicato al tartufo nato nelle Langhe

Scopri l’affascinante storia del primo bistrot gastronomico dedicato al tartufo, nato tra le suggestive Langhe. Un progetto innovativo frutto della collaborazione tra due coppie di fratelli: una maestra del tartufo e l’altra rinomata per la sua cucina d’autore. Un connubio di passione e talento che ha rivoluzionato il modo di gustare questo pregiato ingrediente. Un viaggio tra tradizione e innovazione che ti lascerà senza parole.

Un'idea innovativa che nasce dalla collaborazione di due coppie di fratelli, una maestra del tartufo, l'altra celebre per la sua cucina d'autore.

