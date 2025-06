Lavoro dignità futuro | il comitato 5 Sì chiude la campagna tra la gente

Nel cuore pulsante di Rione San Tommaso, si è svolto un pomeriggio di forte partecipazione e riflessione con la chiusura della campagna "5 Sì" promossa dal Comitato. Un momento di confronto tra cittadini, teatro e musica hanno arricchito l'evento, sottolineando l'importanza del voto come strumento di libertà e dignità. È il momento di fare sentire la nostra voce per costruire un futuro più giusto e consapevole.

Si è conclusa in Piazza Don Luigi Sturzo, nel cuore di Rione San Tommaso, la campagna referendaria promossa dal comitato "5 Sì". L'iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini in un pomeriggio di confronto, approfondimenti e partecipazione. Spazio anche a momenti teatrali e musica dal vivo, in un clima di consapevolezza e condivisione. Il messaggio è stato chiaro: il voto è uno strumento di libertà, da non delegare. "Abbiamo scelto di chiudere qui a San Tommaso, visto che spesso queste zone insieme ad altre vengono dimenticate", chiaro il messaggio lanciato da Italia D'Acierno segretaria provincia della CGIL di Avellino.

