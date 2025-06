Lavori sulle linee ferroviarie | variano orari e percorsi dei treni per una settimana

Sei pronto a scoprire come le opere di manutenzione influenzeranno i tuoi spostamenti nel Lazio? Dal 7 al 13 giugno, le linee ferroviarie regionali subiranno variazioni negli orari e percorsi per garantire un servizio più sicuro e efficiente. È fondamentale conoscere in anticipo queste modifiche per pianificare al meglio i tuoi viaggi. Restate con noi per tutte le informazioni utili e aggiornamenti sui percorsi temporanei!

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che attraversano il Lazio sono previste per una settimana - dal 7 al 13 giugno - per una serie di interventi di ammodernamento e manutenzione programmati su diverse linee. Alcuni di questi interventi interessano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Lavori sulle linee ferroviarie: variano orari e percorsi dei treni per una settimana

In questa notizia si parla di: Treni Linee Settimana Lavori

Sciopero dei treni sabato 17 maggio: orari, linee coinvolti, mezzi sostitutivi, fasce di garanzia - Milano, 12 maggio 2025 – Se avete in programma un viaggio per sabato 17 maggio, preparatevi a possibili disagi a causa di uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto dai sindacati Usb lavoro privato e Sgb.

#Treni | #lavori Giovedì #5giugno, previsti lavori alla stazione di #Roma Termini, modifiche alla circolazione sulle linee: Roma-Napoli Via Formia; Roma-Nettuno e Roma-Pescara ? https://buff.ly/bi6vHyJ @Emergenza24 | #Luceverde Partecipa alla discussione

Treni, modifiche alla circolazione sulle linee per Roma e Napoli Cambiamenti previsti per giovedì dal mattino fino all'ora di pranzo Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) a Campoleone e Ponte… Partecipa alla discussione

Lavori sulle linee ferroviarie: variano orari e percorsi dei treni per una settimana - Alcune modifiche interessano anche le linee Fl7 Roma-Nettuno e Fl8 Roma-Napoli. Le informazioni e cosa cambia per i regionali nel dettaglio ... Da latinatoday.it

Terzo valico, proseguono i lavori di potenziamento. Modifiche alla circolazione dei treni - Nel mese di Giugno saranno attivi cantieri di manutenzione ad Arquata Scrivia e di potenziamento infrastrutturale e abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Busalla ... Scrive rainews.it

Estate di lavori sulla SFM2: linea Pinerolo-Torino-Chivasso interrotta per tre mesi - Dal 16 giugno al 14 settembre treni fermi per i cantieri di RFI: si lavora sull’ERTMS, passaggi a livello e stazioni. Obiettivo: una rete più moderna e inclusiva ... Da giornalelavoce.it

LAVORI SULLA LINEA BASSANO-TRENTO, DISAGI IN VISTA PER I VIAGGIATORI | 01/11/2022