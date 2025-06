Lavori sulla tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia chiude il passaggio a livello in via Leone XIII

Attenzione, cittadini di Foggia! La prossima settimana, a causa di interventi di manutenzione sulla tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, il passaggio a livello in via Leone XIII resterà chiuso al traffico veicolare. Questo intervento, organizzato dall’ufficio Mobilità e Traffico della polizia locale di Foggia, garantisce miglioramenti fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del servizio ferroviario. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti per minimizzare disagi e inconvenienti.

🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Lavori sulla tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, chiude il passaggio a livello in via Leone XIII

Treno da Manfredonia per Foggia passaggio a livello di via del Mare/Train from Manfredonia to Foggia