Lavori sulla M2 ecco quali fermate della metro saranno chiuse per tutta l' estate

Se utilizzi la metropolitana M2, tieni presente che alcune fermate saranno chiuse per tutta l’estate a causa dei lavori di rinnovamento. Questo intervento, fondamentale per migliorare efficienza e sicurezza, garantisce un servizio più affidabile in futuro. Scopri quali sono le fermate coinvolte e pianifica al meglio i tuoi spostamenti, perché il futuro della mobilità urbana passa anche dalla riqualificazione delle nostre infrastrutture.

Prosegue il progetto di rinnovamento e riqualificazione dei binari della M2, una delle prime a essere costruita. Gli interventi si sono resi indispensabili per migliorare l'efficienza della linea e per questo ogni anno Atm provvede alla sistemazione dell'infrastruttura, pezzo dopo pezzo.

