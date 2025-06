Lavori per le rotatorie | Ora servono soldi

Le promesse di Matteo Salvini sulle rotatorie al casello autostradale sembrano essere scomparse nel nulla, lasciando le comunità locali in attesa di risposte concrete. Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole, non si arrende e chiede con fermezza che i 3 milioni di euro promessi diventino finalmente realtà. È ora di passare dalle parole ai fatti, perché le opere pubbliche non possono aspettare ancora.

"Le promesse del ministro Matteo Salvini sono ferme al palo. Dove sono finiti i 3 milioni di euro promessi per le rotonde al casello autostradale?" Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole, torna all’attacco e sollecita l’esecutivo a versare il contributo per l’opera. "A un anno di distanza dalle affermazioni pubbliche del ministro – ricorda - pronunciate a Montecatini nel maggio 2024 durante un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco Luca Baroncini, ci ritroviamo a constatare che evidentemente si trattava di una mera promessa senza contenuto. Nonostante due lettere formali inviate a febbraio e ad aprile 2025 da parte del Comune di Pieve a Nievole, nessuna risposta è mai pervenuta da parte del dicastero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori per le rotatorie: "Ora servono soldi"

