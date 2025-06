Lavori completati torna a zampillare la fontana del delfino di piazza Falcone e Borsellino

Lavori completati, torna a zampillare la fontana del delfino di piazza Falcone e Borsellino a Gallipoli. Dopo mesi di attesa e interventi di manutenzione straordinaria, il simbolo iconico della città riacquista il suo splendore originale, regalando ai cittadini e ai visitatori un angolo di charme e storia. Un nuovo passo avanti per valorizzare il patrimonio urbano, riscoprendo insieme le bellezze di questa splendida località .

GALLIPOLI – Lo avevamo annunciato nel marzo scorso con l'affidamento dei lavori di ristrutturazione: e da pochi giorni la città bella ha ritrovato la funzionalità di uno dei suoi simboli urbani: sono infatti stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria alla fontana di piazza.

