Lavori all' ufficio postale di Gozzano

Da mercoledì 11 giugno, l’ufficio postale di Gozzano si trasformerà con l’introduzione di Polis, il nuovo Sportello unico “Casa dei Servizi Digital” di Poste Italiane. Questa iniziativa innovativa mira a semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi postali e digitali, offrendo ai cittadini un punto di riferimento più efficace e all’avanguardia. Prepariamoci a scoprire come questa rivoluzione potrà migliorare la nostra quotidianità, rendendo i servizi postali più vicini e accessibili per tutti.

Poste Italiane comunica che da mercoledì 11 giugno inizieranno i lavori Polis nell'ufficio postale di Gozzano. La sede postale di Via per Auzate 1, infatti, è stata inserita nell'iniziativa "Polis – Casa dei Servizi Digital", uno Sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso ai.

