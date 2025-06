Lavori al parco Reghena | area chiusa per quattro mesi

Al Parco Reghena di Pordenone si apre un nuovo capitolo: dal 9 luglio, per circa quattro mesi, l’area sarà chiusa al pubblico per i lavori della nuova ciclopedonale. Questa importante opera trasformerà il cuore verde della città, offrendo spazi ancora più sicuri e accessibili. Con questo cantiere sarà realizzato un collegamento moderno e sostenibile, che favorirà la mobilità dolce e valorizzerà il patrimonio naturalistico locale, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Inizieranno il 9 luglio gli interventi per la nuova ciclopedonale a Pordenone. Il Parco Reghena, affermano dal Comune, resterà chiuso per circa quattro mesi per ragioni di sicurezza in modo da consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza. Con questo cantiere sarà realizzato un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Lavori al parco Reghena: area chiusa per quattro mesi

