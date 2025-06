Lavorava in un ristorante di Cisternino | 45enne morto improvvisamente Raccolta fondi per il rimpatrio della salma Iniziativa della titolare del locale che parla di Nezam caro collaboratore uomo leale Era arrivato dal Bangladesh

Un tragico addio scuote la comunità di Cisternino: Nezam, uomo leale e stimato collaboratore di 45 anni arrivato dal Bangladesh, si è spento improvvisamente. La sua storia, fatta di sogni di famiglia e speranze di un futuro migliore in Italia, ha toccato il cuore di tutti. Per onorare la sua memoria e aiutare i suoi cari, la titolare del ristorante ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe. Con immenso dolore – scrive – vi...

Di seguito un comunicato diffuso da GoFundMe: Nezam aveva 45 anni e un sogno: portare in Italia la moglie e i suoi due bimbi per un futuro migliore. Lo scorso 2 giugno però il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere. Erika Zizzi, del ristorante di Cisternino, nel brindisino, in cui l’uomo lavorava da 5 anni, ha lanciato una raccolta su GoFundMe per riportare la salma in Bangladesh, dai suoi familiari. “Con immenso dolore – scrive – vi chiedo un gesto di umanità e solidarietà. Il mio caro collaboratore, un uomo leale, un lavoratore instancabile e soprattutto un padre amorevole, ci ha lasciati improvvisamente”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it