Lavorare al mare senza toccarlo Alessandro | “Siamo aperti con il divieto di balneazione | è complicato”

Lavorare al mare senza potervi entrare: una sfida insolita e complessa, ma che testimonia passione e dedizione. Il Lido Riviera Spineta di Battipaglia, colpito dai divieti di balneazione imposti dall'Arpac, si trova a reinventarsi senza rinunciare alla bellezza del mare. Alessandro Falivene, fratello del gestore Orlando, ci racconta come si possa amare il mare anche quando toccarlo è vietato, dimostrando che la passione supera ogni limite. Continua a leggere.

A causa del divieto di balneazione emesso più volte negli ultimi anni dall'Arpac, il Lido Riviera Spineta di Battipaglia ha dovuto affrontare una sfida nuova. A Fanpage.it Alessandro Falivene, fratello del gestore Orlando, e suo braccio destro, racconta cosa significa fare questo lavoro anche quando è vietato fare il bagno: "È un gran peccato, ma per il mare ne vale la pena". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Mare Alessandro Divieto Balneazione

Lavorare al mare senza toccarlo, Alessandro: “Siamo aperti con il divieto di balneazione: è complicato” - A causa del divieto di balneazione emesso più volte negli ultimi anni dall'Arpac, il Lido Riviera Spineta di Battipaglia ha dovuto affrontare una sfida ... Si legge su fanpage.it

Albenga, ordinanza del sindaco: divieto temporaneo di balneazione in zona Avarenna - Le analisi dell’Arpal rilevano acqua non conforme: scatta l’ordinanza del sindaco per un tratto di 917 metri tra la spiaggia di Pippo e il Campeggio Gallinara ... Segnala msn.com

Napoli, batteri a mare nella norma: Pietrarsa ritorna balneabile dopo 15 giorni di divieto - Torna balneabile il mare di Pietrarsa. Dopo il divieto di due settimane tuffi nuovamente ammessi nello specchio di mare di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, che, dopo ... Segnala msn.com

Divieto di balneazione sul litorale stabiese: la parola ai bagnanti