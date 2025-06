L' auto si schianta contro l' escavatore | paura per tre giovanissimi

Un violento scontro a San Valentino alla Muta ha scosso la tranquilla Alto Adige, quando un’auto con tre giovani a bordo ha perso il controllo e si è schiantata contro un escavatore parcheggiato sulla strada. Paura, spavento e un grande spavento per i ragazzi, che fortunatamente sono usciti quasi illesi dall’incidente. La dinamica, ancora sotto indagine, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in zone di montagna e sull'importanza di rispettare i limiti di velocità.

Schianto violentissimo quello accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì 5 giugno, a San Valentino alla Muta, in Alto Adige: un’auto, con a bordo tre ventenni, ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro un escavatore posteggiato a bordo strada. L’incidente, avvenuto poco dopo le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - L'auto si schianta contro l'escavatore: paura per tre giovanissimi

In questa notizia si parla di: Auto Escavatore Schianta Paura

Si schianta in auto contro un escavatore: è grave - L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a San Valentino alla Muta. Altre due persone sono rimaste ferite. Il più grave è stato rianimato sul posto e portato in elicottero in ospedale (foto V ... Riporta altoadige.it

Tremendo incidente, l'auto si è schiantata contro un escavatore: un 20enne in gravissime condizioni elitrasportato all'ospedale - BOLZANO. Tremendo incidente nella tarda serata di ieri lungo la strada che da San Valentino va ad Alsago. Un'auto con a bordo tre ragazzi di circa 20 anni è andata a schiantarsi violentemente contro u ... Scrive ildolomiti.it

Auto si schianta improvvisamente contro edificio dell’ospedale: paura e persone ferite in Inghilterra - Paura oggi all'ingresso del Torbay Hospital, in Inghilterra, dove un'auto si è schiantata contro un edificio travolgendo i presenti e intrappolando due persone sotto il veicolo. L'allarme è ... Scrive fanpage.it

a lavoro...salvi per miracolo!!!!