L’auto elettrica da 7 000 dollari che sta conquistando il Giappone e non solo

Una rivoluzione silenziosa sta emergendo nel mondo delle auto elettriche: in Giappone, una startup di Hiroshima, KG Motors, sta per lanciare Mibot, un EV compatto e accessibile a soli 7.000 dollari. Con questa innovazione, si apre una nuova era di mobilità sostenibile, dimostrando che anche le aziende meno conosciute possono sfidare i colossi del settore. La produzione è già in fase avanzata e il futuro di Mibot promette di cambiare tutto.

Dimenticatevi Toyota, Honda e Nissan. A sviluppare la nuova auto che ha conquistato il Giappone prima ancora di uscire – e che potrebbe silenziosamente rivoluzionare il settore degli Ev – ci ha pensato una sconosciuta startup di Hiroshima. KG Motors sta lavorando ad un piccolo ed economico veicolo elettrico chiamato mibot che sarà presto in vendita al prezzo di listino di 1 milione di yen ( 7.000 dollari ) al netto delle imposte. La produzione del mezzo inizierà a ottobre. Le consegne? KG Motors prevedeva di piazzare 3.300 unità entro il marzo 2027 ma ha già ricevuto oltre 2.250 preordini, a conferma del clamoroso successo riscontrato da questa monoposto alimentata a batteria molto più simile ad una golf cart futuristica che non ad un veicolo elettrico moderno (tanto meno ad un’auto tradizionale). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’auto elettrica da 7.000 dollari che sta conquistando il Giappone (e non solo)

