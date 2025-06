Lautaro la lettera che emoziona tutti | Chiedo scusa

Lautaro Martinez emoziona i tifosi con una lettera sincera e carica di passione, dopo la delusione in Champions. Le sue parole, ispirate dal grande Giacinto Facchetti, risvegliano l’orgoglio interista: “essere interisti è un doveroso onore”. In momenti difficili come questo, lo spirito di squadra e il cuore dei tifosi si rafforzano, dimostrando che per l’Inter, la speranza e la forza non muoiono mai. Forza Inter sempre.

Sono parole sentite quelle del capitano Lautaro Martinez rivolte ai tifosi dell’Inter per scusarsi dopo il ko di Champions. E cita Giacinto Facchetti: «“Ci sono giorni in cui essere interisti è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore”, oggi per tutti noi è doveroso esserlo. Forza Inter sempre». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lautaro, la lettera che emoziona tutti: "Chiedo scusa"

