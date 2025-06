Laura Pausini apre il museo | è il primo dedicato a un’artista italiana Finalmente siamo pronti!

La grande musica italiana si arricchisce di una novità straordinaria: il primo museo dedicato a un’artista italiana, e il protagonista è Laura Pausini. Situato nel cuore di Solarolo, il Laura Pausini Museum aprirà le sue porte il 7 settembre 2025, un’occasione unica per immergersi nel suo mondo artistico e personale. "Le sorprese arrivano in coppia!”, dice Laura sui social, e questa è solo la prima di tante emozioni che ci aspettano…

Ravenna, 6 giugno 2025 – Arriva il Laura Pausini Museum e aprirà il 7 settembre 2025. È questo il grande annuncio dato oggi dall’artista stessa. Si tratta di una mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo paese d’origine, Solarolo in provincia di Ravenna, dove Pausini ha vissuto dall’infanzia ai primi anni di carriera. "Le sorprese arrivano in coppia!”, annuncia Laura sui social. “Finalmente dopo tanto lavoro e tanti disagi dovuti all’alluvione in Romagna, siamo pronti per inaugurare il taglio del nastro”. E lancia i dettagli sull’inaugurazione: domenica 7 settembre, alle ore 16. Una notizia accolta con entusiasmo dai fan più accaniti, che saranno i primi ad agognare l’entrata in quella che promette di diventare la meta preferita del popolo di Laura, regalando un’esperienza che lascerà tutti estasiati, un viaggio tra premi, riconoscimenti, abiti di inestimabile valore, oltre a lati inediti della sua storia e della sua carriera unica al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini, apre il museo: è il primo dedicato a un’artista italiana. “Finalmente siamo pronti!”

