L’attimo prima del dramma | bimba di 11 anni salva la sorellina da uno scooter impazzito in Cina

In un attimo di puro coraggio e prontezza, una bambina di 11 anni in Cina si è eretta come eroina, salvando la sorellina di un anno e mezzo da uno scooter impazzito. Un gesto che ha trasformato un potenziale dramma in un esempio di straordinaria presenza d’animo. La sua azione dimostra come il coraggio possa emergere nei momenti più imprevedibili, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. Continua a leggere.

Un uomo su uno scooter perde il controllo e sfonda la porta di un ristorante di Zhoukou, nella provincia di Henan, rischiando di investire una bimba di un anno e mezzo. La sorella maggiore, di 11 anni, la salva all’ultimo istante, evitando una tragedia e guadagnandosi l’elogio della famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

