L' attesa più lunga | domenica la VBC Viterbo può tornare in Serie B2

L’attesa più lunga domenica si avvicina: la VBC Viterbo potrebbe tornare in Serie B2, regalando un sogno che diventa realtà. Che suono fa la domenica da te? Come cantava Zucchero nel 2010, speriamo di sentire il dolce suono della felicità. Non sarà solo la seconda domenica di giugno, ma un momento storico per la squadra e i tifosi: tra 48 ore, il cuore di Viterbo batterà più forte che mai.

Che suono fa la domenica da te? A questa domanda messa in musica da Zucchero nel 2010 la VBC Viterbo spera di dare una risposta ben precisa: il suono della felicità. Non sarà soltanto la seconda domenica di giugno quella che comincerà tra 48 ore, ma la giornata in cui le gialloblu guidate in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - L'attesa più lunga: domenica la VBC Viterbo può tornare in Serie B2

In questa notizia si parla di: Domenica Viterbo Attesa Lunga

Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 maggio - Scopri il weekend a Viterbo e provincia, il 24 e 25 maggio, tra eventi imperdibili. Teatro, mostre, mercatini e opere d'arte locali renderanno speciale il fine settimana nella Tuscia.

Fc Viterbo: attesa per le sorti dello stadio Rocchi - È attesa per oggi la risposta del Comune, circa la disponibilità dello stadio Enrico Rocchi per il match di domenica prossima che la FC Viterbo dovrà disputare contro la Romulea. Palazzo Dei ... ilmessaggero.it scrive

A Viterbo per la Calza della Befana più lunga del mondo - Com’è ormai tradizione da 23 edizioni, la città di Viterbo torna ad accogliere la Calza della Befana più lunga del mondo. Domenica 5 gennaio ... con il momento più atteso: la discesa ... Da siviaggia.it

La lunga attesa è finita Dies Natalis al debutto - L’attesa è finita. Oggi è il giorno di Dies ... A sfilare è la storia di Viterbo, sette secoli rappresentati da circa trecento figuranti. A portare il cuore sono i facchini. Segnala ilmessaggero.it

Stazione Manziana-Canale Monterano. Storia di una lunga attesa...