L’attacco di Silvio Leoni al figlio | Non sei neanche degno di lucidare gli stivali a Vannacci

Nel mondo della politica e delle dinamiche familiari, le tensioni spesso emergono con forza. È ciò che è successo tra Silvio Leoni e suo figlio Simone, giovane dirigente di Forza Italia Giovani, nel confronto pubblico scaturito da alcune critiche. Il padre, ex paracadutista, non ha esitato a rispondere duramente, sottolineando il suo passato militare e la sua delusione. Un episodio che lascia aperti molti interrogativi su rispetto e rapporti familiari in politica, e che dimostra come le opinioni possano dividere anche le famiglie più unite.

Non è andato per il sottile Silvio Leoni, ex paracadutista e padre di Simone, da poco alla guida nazionale di Forza Italia Giovani, con una lettera pubblicata su Il Tempo, in cui ha attaccato pesantemente il figlio. Il giovane dirigente, nel suo primo intervento pubblico, aveva, tra le altre cose, criticato il generale Roberto Vannacci. Parole che non sono piaciute a Leoni Senior, che ha ricordato il suo passato militare al fianco del vicesegretario della Lega in Somalia nel 1993: «Ho conosciuto il Generale Roberto Vannacci, allora giovane tenente Incursore del 9º Col Moschin, nel 1993 in Somalia dove ero inviato di guerra. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’attacco di Silvio Leoni al figlio: «Non sei neanche degno di lucidare gli stivali a Vannacci»

