L’attacco di Forza Italia | | Troppi incarichi agli amici

L'attacco di Forza Italia scuote il panorama politico locale, denunciando un numero elevato di incarichi affidati a soggetti legati alle liste di centrosinistra. Con accuse di affidamenti diretti e micro-consulenze per decine di migliaia di euro, il consigliere Antonio Bobbio Pallavicini non si ferma e promette di svelare nomi e dettagli a breve. Un passo importante che potrebbe mettere in luce pratiche poco trasparenti e alimentare tensioni politiche.

"Troppi affidamenti diretti e micro consulenze a soggetti riconducibili a chi ha partecipato alle elezioni candidandosi nelle liste di centrosinistra. Parliamo di decine di migliaia di euro". La denuncia, riservandosi di fare successivamente nomi, cognomi e impegni di spesa, è arrivata dal consigliere comunale di Forza Italia Antonio Bobbio Pallavicini. Partecipando alla commissione in cui l’assessore al Bilancio Matteo Pezza ha illustrato la terza variazione di bilancio di circa 3 milioni di euro, l’esponente di minoranza ha criticato diverse voci previste: "Avete messo a bilancio 50mila euro per uno studio sulla reale esigenza di housing sociale, potevate destinarli al recupero di 4 o 5 alloggi perché le necessità sono risapute". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’attacco di Forza Italia:: "Troppi incarichi agli amici"

