Latina Street Food | il meglio dell’enogastronomia italiana al Parco San Marco

Latina Street Food torna al Parco San Marco, portando il meglio dell’enogastronomia italiana in un festival che celebra gusto, talento e creatività. Da venerdì 13 a domenica 15 giugno, 25 street chef selezionati si sfideranno con prelibatezze sorprendenti pensate per deliziare grandi e piccini. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza gastronomica unica nel cuore della città, dove il cibo diventa protagonista di momenti indimenticabili.

Torna in città un appuntamento atteso dai buongustai il Latina Street Food a Parco San Marco. Da venerdì 13 a domenica 15 giugno ben 25 street chef selezionati per il talento, la creatività e le grandi capacità tecniche prepareranno ottimi piatti per grandi e piccini.

