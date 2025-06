Latina maltrattava la moglie | arrestato 47enne

In un intervento tempestivo, i carabinieri di Latina hanno arrestato un 47enne già noto alle forze dell’ordine per aver maltrattato la moglie, confermando l’impegno delle autorità nella tutela delle vittime di violenza domestica. L’uomo dovrà scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione, evidenziando come la lotta contro la violenza di genere sia una priorità irrinunciabile.

Latina- 6 giugno 2025- Nel pomeriggio del 4 giugno scorso, i carabinieri della Stazione di Latina hanno eseguito un arresto significativo, catturando un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti commessi nei confronti della moglie. L’uomo dovrà scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione, come stabilito dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma. L’arresto è stato eseguito in base a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti commessi nel settembre 2021 a Latina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

