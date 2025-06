L' astrazione come linguaggio pittorico la mostra Antologia di Serena Venturelli all' Oratorio di San Sebastiano

Sabato 7 giugno, l'Oratorio di San Sebastiano a Forlì si trasforma in un prezioso scrigno di emozioni con "Antologia", la mostra di Serena Venturelli. Esplorando l'astrazione come linguaggio pittorico, l'artista ci guida tra paesaggi agresti, marinare e scorci di un mondo che si rivela attraverso forme e colori, invitandoci a riscoprire l’arte come dialogue tra emozione e astrazione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della creatività e dell’espressione visiva.

