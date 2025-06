L' Associazione arma aeronautica celebra 60 anni alla Torre Numai con una serata di musica e comicità

L'Associazione Arma Aeronautica celebra con orgoglio 60 anni di storia e dedizione alla Torre Numai, un simbolo prezioso della nostra comunità. Per festeggiare questo importante traguardo, il 11 giugno, la città è invitata a un evento unico: "Sotto la torre", una serata ricca di musica e comicità che promette di coinvolgere e unire tutti. Un momento speciale per ricordare il passato e guardare con entusiasmo al futuro. Non mancate!

Per celebrare il 60esimo anniversario della donazione della Torre Numai all'Associazione Arma Aeronautica, l'associazione organizza un evento speciale aperto alla città. L'iniziativa dal titolo "Sotto la torre" si svolgerà nella serata dell’11 giugno di fronte alla sede in via Pedriali. Dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'Associazione arma aeronautica celebra 60 anni alla Torre Numai con una serata di musica e comicità

In questa notizia si parla di: Associazione Torre Arma Aeronautica

Associazione Arma Aeronautica: costituzione Nucleo di Thiene - L’obiettivo è creare nella città che ha dato i natali al mitico pilota Arturo Ferrarin, alla cui memoria è intitolato l’aeroporto, un Nucleo dell’Associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia” (A.A ... Riporta vicenzareport.it

L'Associazione Arma Aeronautica di Giovinazzo ha un nuovo presidente - L'Associazione Arma Aeronautica di Giovinazzo ha un nuovo presidente. La confortevole sede di piazza Vittorio Emanuele II ha ospitato a fine gennaio l'avvicendamento tra il Capo Nucleo uscente, il ... Scrive giovinazzoviva.it

L'Associazione Arma Aeronautica celebra il 30° di fondazione - Sono entrati nel vivo stamattina, domenica 7 aprile, i festeggiamenti per i 30 anni di fondazione del nucleo di Urgnano dell'Associazione Arma Aeronautica. In corteo dal Castello Albani per la chiesa ... primatreviglio.it scrive

A.A.A. Aviatori d’Italia Sezione di Forlì - Rubrica video Furlè Trotter” di Vincenzo Bongiorno