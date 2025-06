L’Asp lancia il progetto Jacardi per la prevenzione del diabete | il Gom sarà al suo fianco

L'Asp di Reggio Calabria si distingue ancora una volta per il suo impegno nella salute pubblica, presentando il Progetto Jacardi per la prevenzione del diabete, con il supporto del GOM. In occasione del Congresso di Endocrinologia dello Stretto, si rafforzano le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, tra cui "Siamo quello che mangiamo", rivolto alle scuole reggine. Un passo importante verso un futuro più sano per tutta la comunità.

Questa mattina, l'Asp di Reggio Calabria, in occasione del congresso di Endocrinologia dello Stretto, ha presentato il Progetto Jacardi. Contestualmente, è stato presentato anche "Siamo quello che mangiamo", un progetto di prevenzione dell'obesità infantile che ha coinvolte le scuole reggine.

