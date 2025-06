L’arte di vestire bene anche in vacanza | lo stile jet-set

L'arte di vestire bene anche in vacanza si trasforma nell'espressione di uno stile jet set, capace di unire eleganza, comfort e personalità. Che tu sia sulla spiaggia o a bordo di una barca, la moda estate 2025 invita a scoprire look sofisticati con tocchi couture e dettagli beauty esclusivi. Per chi desidera distinguersi anche sotto il sole, il guardaroba diventa il vero protagonista di questa stagione: perché l'eleganza non va in ferie.

Life&People.it Look da viaggio, tocchi couture e dettagli beauty da spiaggia: guida alla moda estate 2025 per chi non rinuncia all’eleganza neanche al mare. C’è chi parte per staccare la spina e chi per esprimere sé stesso tra una barca a vela e un aperitivo vista mare. L o stile vacanza non è più sinonimo di leggerezza disimpegnata: è un vero esercizio di estetica, che unisce comfort, ricerca e spirito nomade. Il guardaroba torna al centro della scena, con silhouette curate, materiali nobili e una nuova idea di glamour: rilassato, ma consapevole. Dalle Baleari alla Costiera, passando per Mykonos, Saint-Tropez o Pantelleria, il nuovo codice estetico dell’estate è sofisticato, mai prevedibile, un elogio alla libertà vestita bene. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

