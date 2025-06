L’arte di vestire bene anche in vacanza | lo stile jet-set

Scopri come trasformare le tue vacanze in un'esperienza di stile senza compromessi con la nostra guida alla moda estate 2025. Dalla cura dei dettagli beauty ai tocchi couture, il modo di vestire in spiaggia diventa un vero e proprio statement di eleganza e personalità. Per chi desidera distinguersi tra un aperitivo vista mare o una giornata in barca, l’arte di vestirsi bene anche in vacanza rappresenta un'espressione di sé e di raffinatezza.

Life&People.it Look da viaggio, tocchi couture e dettagli beauty da spiaggia: guida alla moda estate 2025 per chi non rinuncia all’eleganza neanche al mare. C’è chi parte per staccare la spina e chi per esprimere sé stesso tra una barca a vela e un aperitivo vista mare. L o stile vacanza non è più sinonimo di leggerezza disimpegnata: è un vero esercizio di estetica, che unisce comfort, ricerca e spirito nomade. Il guardaroba torna al centro della scena, con silhouette curate, materiali nobili e una nuova idea di glamour: rilassato, ma consapevole. Dalle Baleari alla Costiera, passando per Mykonos, Saint-Tropez o Pantelleria, il nuovo codice estetico dell’estate è sofisticato, mai prevedibile, un elogio alla libertà vestita bene. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

