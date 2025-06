l argentina sbanca cile e scaloni mantiene la parola su lautaro martinez

L’Argentina conquista un’altra vittoria e conferma il suo dominio nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, battendo il Cile 1-0. Nonostante l’assenza di Lautaro Martinez, che resta in panchina a riposare, la Selección dimostra compattezza e determinazione. La notte porta anche una svolta nel futuro di Lautaro, con Scaloni che mantiene la sua promessa. Ma cosa riserverà il prosieguo di questa campagna? Restate con noi per scoprirlo.

L’Argentina ha vinto contro il Cile 0-1 e mantiene ben saldo il primo posto nel girone di qualificazione per il Mondiale del 2026. Lautaro Martinez non gioca e resta in panchina a guardare i compagni e a riposare. BASTA JULIAN – Non si ferma l’Argentina, che nella notte ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva in altrettante uscite, battendo il Cile dell’ex interista Alexis Sanchez per 0-1. A decidere la partita ci pensa dopo appena sedici minuti il centravanti dell’Atletico di Madrid del “Cholo” Diego Simeone, Julian Alvarez. A Santiago va in scena un match combattuto, con Scaloni che mantiene la parola non mandando in campo neanche per un minuto il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Inter-news.it