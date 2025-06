L’appello di Mattarella agli studenti | Evitare le guerre è compito della politica costruire la pace è compito dell’educazione

Il presidente Mattarella lancia un appello potente agli studenti: evitare le guerre spetta alla politica, ma costruire la pace è compito dell’educazione. Durante l’incontro con i giovani dell’Associazione Rondine ad Arezzo, ha sottolineato come l’istruzione sia il pilastro fondamentale per un futuro di convivenza e rispetto reciproco. Un messaggio che invita tutti noi a riflettere sull’importanza di investire nell’educazione come strumento di pace duratura. È un invito a credere nel potere trasformativo delle nuove generazioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza cruciale dell'educazione nella costruzione della pace, rivolgendosi agli studenti e insegnanti presenti all'incontro con i giovani dell'Associazione Rondine cittadella della pace ad Arezzo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

