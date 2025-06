L’Appello dei liceali di Arezzo per la tutela ambientale - Area Ponte Buriano e Giovi

Gli studenti del liceo di Arezzo si uniscono in un appello appassionato, richiamando l'attenzione su un patrimonio naturale unico e fragile. La classe 4B Sezione Rondine del Liceo Classico "F. Petrarca" denuncia le minacce ambientali nella zona tra Ponte Buriano e Giovi, chiedendo interventi concreti. È ora di ascoltare la voce dei giovani e agire per proteggere questo tesoro di biodiversità prima che sia troppo tardi.

Arezzo, 6 giugno 2025 – . La la classe 4B Sezione Rondine del Liceo Classico "F. Petrarca" di Arezzo scrive una lettera-appello al Comune e alla Provincia di Arezzo per la tutela e valorizzazione dell'area naturale fra Ponte Buriano e Giovi. Fragilità naturalistiche Durante la nostra escursione abbiamo riscontrato che l'area compresa fra Ponte Buriano e Giovi presenta molte criticità dovute agli interventi dell'uomo che ne minacciano la conservazione. In primis, la perdita di specie vegetali autoctone sostituite sempre più da specie aliene invasive, come la robinia (Robinia pseudoacacia) proveniente dall'America e l'ailanto (Ailanthus altissima) proveniente dalla Cina.

