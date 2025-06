Landini | “In tanti voteranno al referendum Meloni che non ritira le schede pensa che siamo coglioni?”

Il referendum del 8 e 9 giugno rappresenta un momento cruciale per i diritti dei lavoratori italiani. Maurizio Landini, leader della Cgil, invita tutti a riflettere sull'importanza di partecipare, sottolineando che il voto non è solo una scelta politica, ma una battaglia per la dignità e la tutela di chi lavora. La sfida? Raggiungere il quorum e rafforzare la nostra voce nel futuro del lavoro. Continua a leggere.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha risposto alle domande di Fanpage.it sui referendum sul lavoro che si tengono l'8 e il 9 giugno. Si vota su licenziamenti ingiusti, contratti precari e subappalti, in parte anche cancellando alcuni punti del Jobs Act. La sfida sarĂ raggiungere il quorum: "Credo ci siano le condizioni, non si vota per qualcuno ma per qualcosa, per i diritti delle persone che lavorano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno.

