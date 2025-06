Landini chiude la campagna referendaria | Non si vota per un partito ma per migliorare i diritti delle persone

politico, ma per promuovere un cambiamento reale e tangibile nei diritti dei cittadini. La nostra battaglia non è solo civica, ma sostanziale, perché ogni voto rappresenta una speranza di miglioramento per tutte le persone. Il nostro impegno prosegue, consapevoli che il futuro si costruisce anche attraverso questi momenti decisivi. E ora, più che mai, abbiamo il dovere di fare sentire la nostra voce, per un’Italia più giusta e inclusiva.

“Il nostro obiettivo esplicito è il quorum, se non lo raggiungiamo abbiamo mancato l’obiettivo che dobbiamo raggiungere”. Non si nasconde Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria a Piazza Testaccio, a Roma, in vista del voto dell’8 e 9 giugno. “Noi abbiamo raccolto le firme perché non siamo eletti, noi in Parlamento non ci siamo. Non le abbiamo raccolte per fare un atto politico, ma per cancellare leggi balorde. Noi, sindacato e cittadini, non abbiamo altro strumento che il referendum”, ha continuato il segretario Cgil. Per poi avvertire anche chi, tra i partiti di centrosinistra che sostengono i quesiti su lavoro e Jobs Act promossi dal sindacato, si accontenterebbe di un buon risultato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Landini chiude la campagna referendaria: “Non si vota per un partito, ma per migliorare i diritti delle persone”

In questa notizia si parla di: Landini Chiude Campagna Referendaria

Referendum, oggi ultimi appelli: Landini chiude a Roma - Oggi si chiudono gli ultimi appelli alla partecipazione nelle piazze italiane, con Landini che conclude la campagna a Roma.

REFERENDUM, IL SEGRETARIO NAZIONALE CGIL LANDINI A SALERNO Un’assemblea pubblica con i lavoratori e le lavoratrici dinanzi allo scalo portuale di Salerno per chiudere la campagna referendaria. Il... Partecipa alla discussione

Ieri sera a Bari la Cgil ha tenuto un congresso nell’ambito della campagna referendaria dell’8 e 9 giugno. Cinque i quesiti al voto: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. In piazza Ferrarese sono intervenuti tutti i leader della sinistra nazionale. Partecipa alla discussione

Si chiude la campagna referendaria: il comizio finale di Landini - Dopo migliaia di assemblee, iniziative e volantinaggi, rush finale per la campagna referendaria che si chiude oggi, venerdì 6 giugno. In programma numerosi eventi in tutta Italia. A Roma, l’appuntamen ... Si legge su informazione.it

Referendum, oggi ultimi appelli: Landini chiude a Roma - A Roma (in piazza Testaccio a partire dalle 17.30) l’intervento conclusivo del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini prima del silenzio elettorale che scatterà alla mezzanotte di oggi. Scrive msn.com

Maurizio Landini: “I 5 referendum per invertire la rotta: il lavoro torni al centro della politica” - Sono le ultime battute della campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno e il segretario della Cgil si appresta a chiudere oggi a Testaccio, a Roma. Che percezioni lascia la campagna ele ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Landini: “Referendum? È un voto per cambiare leggi balorde”