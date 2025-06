Landini | boicottare referendum è truffa

Landini invita a non sottovalutare il valore del voto nei referendum: un'occasione fondamentale per rafforzare la democrazia e correggere leggi sbagliate create dai governi di ogni colore. A Roma, parlando alla chiusura della campagna referendaria, il segretario della Cgil sottolinea come il boicottaggio sia una truffa democratica, citando Bobbio: “chi dice di astenersi espande l’ignoranza e l’indifferenza”. È il momento di agire, di partecipare, di fare sentire la propria voce.

20.40 "Andate a votare ai referendum: è il momento di rafforzare la democrazia e le persone possono con il loro voto cambiare delle leggi sbagliate,balorde, fatte da governi di destra e sinistra". Così il segretario della Cgil, Landini, a Roma alla chiusura della campagna per i referendum dell'8 e 9 giugno. "Boicottare il referendum è una truffa nei confronti della democrazia", dice ancora Landini citando Bobbio, "chi dice di astenersi espande il virus dell'astensionismo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

