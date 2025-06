Lanciati nella notte 407 droni e 44 missili contro l' Ucraina Mosca | colpiti target militari in rappresaglia ai raid

Nella notte, un'ondata di 407 droni e 44 missili è stata lanciata dalla Russia contro l'Ucraina, colpendo obiettivi militari in rappresaglia ai recenti raid. Questa escalation dimostra quanto le tensioni siano ormai ai vertici, lasciando il mondo a osservare con preoccupazione. La situazione si fa sempre più complessa: quali saranno le conseguenze di questa nuova offensiva?

La Russia ha lanciato nella notte un attacco congiunto contro l'Ucraina lanciando 407 droni e circa 44 missili. Lo afferma il capo del dipartimento delle comunicazioni del Comando dell'aeronautica delle Forze armate dell'Ucraina, Yuriy Ignat, ripreso da Rbc Ukraina. «In totale, i russi hanno utilizzato oggi 407 droni d'attacco sul territorio del nostro Stato. Ci sono anche informazioni secondo.

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

L'Ucraina riferisce che la Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con missili e droni su diverse città del Paese. Colpiti in particolare vari quartieri della capitale Kiev, dove le autorità segnalano almeno 4 morti e 20 feriti @ultimoranet Partecipa alla discussione

Questa notte la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 107 droni, due missili S-300 e 3 missili Kh-59/69 sull'Ucraina. Le forze di difesa aerea hanno neutralizzato 69 droni e tre missili Kh-59, ha riferito l'Aeronautica Militare delle Forze Armate ucraine. Partecipa alla discussione

Una pioggia di droni kamikaze ha colpito l'Ucraina - Nella notte più di 400 droni kamikaze russi hanno colpito diverse città ucraine. Il drone sta lentamente soppiantando i missili nell'offesa dall'aria ... Scrive msn.com

Un massiccio attacco russo con droni e missili sull’Ucraina ha ucciso cinque persone, di cui quattro a Kiev - Nella notte tra giovedì e venerdì un massiccio attacco aereo russo ha ucciso almeno cinque persone in Ucraina, di cui quattro nella capitale Kiev, e ne ha ferite più di 70. L’aviazione ucraina ha dett ... Riporta ilpost.it

Ucraina, ondata di droni russi su Kiev: quattro morti e venti feriti, incendi in città. Missili su tutto il Paese - L'attacco nella notte. A Ternopil centrato un impianto industriale: dalla struttura si è sollevata una nube di sostanze potenzialmente tossiche. Le autorità invitano a restare in casa ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Attacco russo sull'Ucraina con droni e missili: colpite Kiev e altre città