L’ammissione di Musetti su Alcaraz e Sinner dopo il ritiro al Roland Garros | “Per me fisicamente non è facile”

Lorenzo Musetti, protagonista di un torneo emozionante a Roland Garros, ha dovuto lasciare il campo durante la semifinale contro Carlos Alcaraz per un infortunio alla gamba. In conferenza stampa, il giovane talento ha aperto il suo cuore, rivelando le sfide fisiche nel competere ai massimi livelli e la fatica nel mantenere il passo con giganti come Alcaraz e Sinner. Una testimonianza di determinazione e ambizione che ispira appassionati di tennis in tutto il mondo. Continua a leggere.

Lorenzo Musetti ha lasciato il Roland Garros durante la semifinale contro Carlos Alcaraz a causa di un infortunio alla gamba sinistra. In conferenza stampa ha raccontato cosa è successo e ammesso quanto sia fisicamente complicato per lui reggere il livello dei top player come Alcaraz e Sinner, specialmente con un rovescio a una mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Alcaraz Musetti Sinner Roland

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Alcaraz su Musetti: "Spero torni presto. Sinner-Djokovic? Certo che la guarderò". Le prime parole del tennista spagnolo dopo aver conquistato la finale al Roland Garros https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Carlos_Alcaraz/100304/alcaraz-su-musetti-sper Partecipa alla discussione

#Tennis alle 14,30 #Musetti -Alcaraz al Roland Garros,mentre alle 19,00 il nostro #Sinner contro Djokovic,speriamo in una finale tutta italiana,le gare non saranno trasmesse dalla Rai,perché impegnata da Techetechete’. Partecipa alla discussione

Sinner vince il primo set contro Djokovic 6-4 DIRETTA e FOTO al Roland Garros - La sfida vale la finale contro Alcaraz. Musetti si è ritirato. Paolini-Errani si giocheranno il trofeo nel doppio femminile. Ieri la vittoria azzurra nel misto (ANSA) ... Secondo ansa.it

Alcaraz elegante con Musetti, poi si accende per Sinner-Djokovic: “La vedo, voglio capire tutto” - Carlos Alcaraz sinceramente dispiaciuto per il ritiro di Musetti nella semifinale del Roland Garros. Lo spagnolo ha parlato anche di Sinner-Djokovic. Carlos Alcaraz è il primo finalista del Roland Gar ... Segnala fanpage.it

Musetti-Alcaraz, la diretta della semifinale al Roland Garros: in palio la finale con Sinner e Djokovic - La diretta di A-B oggi al Rolan Garros 2025: in palio la finale del Major di Parigi, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Da fanpage.it