Lamine Yamal o Dembélé? No Rayan Cherki!

In fin dei conti, le scelte di Rayan Cherki sono un vero enigma, tra origini ibride e ambizioni internazionali. Dopo tentativi di italianizzare il suo cuore calcistico e il rifiuto di altre nazioni, la chiamata di Didier Deschamps ha decretato il suo destino con la maglia della Francia. Un percorso che suscita curiosità e riflessioni: cosa spingerà Cherki a seguire il suo istinto o a cedere alle pressioni del calcio internazionale?

Qualche mese fa, lo ricorderete, abbiamo provato a far diventare italiano Rayan Cherki, sfruttando una nonna di San Felice di Castello, in provincia di Perugia. Non ci siamo riusciti, così come non è riuscito Amine Gouiri a fargli scegliere l’Algeria come aveva fatto lui. Alla fine si è sbrigato Didier Deschamps a convocarlo con la Nazionale maggiore, per evitare brutte sorprese, lo scorso 21 maggio. «Perché ora? Perché l’ho deciso. In fin dei conti è una mia responsabilità», ha risposto DD in conferenza stampa. E quando le cose si sono messe male nella semifinale di Nations League con la Spagna, si deve essere detto: perché no, facciamo entrare Cherki. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Lamine Yamal o Dembélé? No, Rayan Cherki!

In questa notizia si parla di: Rayan Cherki Lamine Yamal

Liverpool non ancora coinvolto nella battaglia di trasferimento di Rayan Cherki - Il Liverpool sembra non essere ancora nel vivo della corsa per Rayan Cherki, talento della Ligue 1. Secondo le ultime notizie, la squadra inglese non si è fatta avanti per il giovane fenomeno, mentre il Borussia Dortmund avrebbe dimostrato un interesse concreto in vista della prossima finestra di trasferimento estivo.

Lamine Yamal and Nino Williams shine bright as Spain triumphs over France in nine-goal thriller - Spain’s young stars Lamine Yamal and Nico Williams led La Roja to a thrilling 5-4 victory over France in Stuttgart, securing a spot in the Nations League final against Portugal. Secondo msn.com

Spain 5-4 France: Lamine Yamal scores twice in nine-goal thriller to fire his side into Nations League final - Spain beat France 5-4 to book their place in the Nations League final; Lamine Yamal scored twice after Chelsea target Mike Maignan gifted him a second; Man Citys key target Rayan Cherki scored a ... Segnala skysports.com

UEFA Nations League 2025: Lamine Yamal, Pedri shine as Spain hammer France 5-4 in semifinal - Spain have stormed into the UEFA Nations League 2025 final and will face Cristiano Ronaldo's Portugal in the final on Sunday night. Come scrive msn.com

LAMINE YAMAL & RAYAN CHERKI ARE SAVING FOOTBALL.