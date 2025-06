L' amico fedele dietro le quinte con i registi | Naomi Watts un alano e il cruciverba di Bill Murray

, il fedele compagno a quattro zampe diventa protagonista di una storia che tocca il cuore, riflettendo sul dolore e sullo spazio emotivo di un cane enorme. Attraverso l'intervista ai registi Scott McGehee e David Siegel, scopriamo un film che va oltre le immagini, invitandoci a considerare con sensibilitĂ il ruolo degli animali nel cinema. Se anche voi amate gli animali e temete le loro sorti sul grande schermo, non perdete l'occasione di visitare doesthedogdie.com!

"Una perfetta storia newyorkese, che riflette sul dolore. E sullo spazio emotivo di un cane enorme". L'intervista a Scott McGehee e David Siegel. Con un consiglio: se amate gli animali e temete le loro sorti nei film, andate su doesthedogdie.com! Non appena entriamo nella stanza virtuale di Zoom per intervistare Scott McGehee e David Siegel, ammettiamo subito la nostra apprensione quando c'è un cane in un film. Del resto, nel loro L'amico fedele - tratto dal romanzo The Friend di Sigrid Nunez - la protagonista Iris (Naomi Watts) ripete continuamente "cosa succederĂ al cane?". GiĂ . Quante volte ci mangiamo le unghie, in ansia per le sorti narrative dei cani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it