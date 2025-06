L’Ambrogino d’oro per la maschera licenziata alla Scala Il suo gesto è un merito civile

Un gesto di coraggio e solidarietà che ha acceso i riflettori sulla lotta civile. La maschera licenziata dalla Scala, con il suo atto di protesta, ha dimostrato che il vero merito civile sta nel coraggio di esprimere le proprie convinzioni. Per questo motivo, il consigliere comunale Carlo Monguzzi annuncia la proposta di conferire all’atto il prestigioso Ambrogino d’oro, riconoscimento che onora chi si distingue per impegno e valori civici.

Milano, 6 giugno 2025 – "Il gesto che ha fatto la maschera licenziata dalla Scala è un merito civile. Ortombina l'ha presa come una colpa. La proporrò come Ambrogino d'oro (la benemerenza civica conferita dal Comune di Milano ndr )". Questo l’annuncio consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi, in occasione del presidio organizzato dal Cub di fronte al Piermarini per la lavoratrice che il 4 maggio scorso aveva urlato "Palestina libera" in teatro, durante uno spettacolo a cui aveva partecipato anche la premier Giorgia Meloni. Al presidio hanno partecipato decine di persone con bandiere del Cub, di Rifondazione comunista e della Palestina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “L’Ambrogino d’oro per la maschera licenziata alla Scala. Il suo gesto è un merito civile”

In questa notizia si parla di: Ambrogino Maschera Licenziata Scala

